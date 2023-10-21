Yardımlar kapıda bekliyor

Filistinlileri Gazze’nin güneyine yığan İsrail, uyguladığı ablukayla insani krizi her geçen dakika derinleştiriyor. İsrail’in Gazze’ye girişine izin vereceğini söylediği yardımlar, Mısır’daki sınır kapısında hala bekliyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail’in aralıksız bombaladığı Gazze’de insani yardım ihtiyacı giderek artarken, yardım tırları hala Mısır sınırında bekliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, 4 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 260 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) ise 16 çalışanını İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail uçakları Gazze Şeridi’nin güneyinde, yerinden edilen sivillerin sığındığı Aziz Porphrius Rum Ortodoks Kilisesi’ini hedef aldı. Saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı.

Kahire’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Mısır Başbakanı Samih Şukri "Mısır, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin komşu ülkelere göçe zorlanarak Filistin davasının tasfiye edilmesini reddediyor” dedi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres ise, “Filistin halkının 56 yıllık işgalin ardından meşru ve derin mağduriyetleri var. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değil” dedi.

Filistin halkının savaş ve yardımların engellenmesiyle iki kez cezalandırılmaması gerektiğine dikkat çeken Guterres, “Yardım malzemesiyle dolu kamyonlaruın girişine en kısa zamanda izin verilmeli” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de “Batının ve Batılı medyanın Tel Aviv’i tehcir senaryosuna teşvik ettiğini kaydetti.