‘Yargı bağımsızlığı’nı sordurmuyor

Hüseyin ŞİMŞEK

ABD’nin baskısı üzerine serbest bırakılan Rahip Brunson olayından bu yana yargıya yurt dışı kaynaklı müdahalelerin arttığına dikkati çeken CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın konuyla ilgili soru önergesi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan vize alamadı. Kurtulmuş, yargı bağımsızlığı ile ilgili sorular içeren önergeleri iade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, Alman Sol Parti Federal Meclis üyesi Gökay Akbulut ile uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle dört yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Danny Awka’nın vatandaşı bulundukları ülkelerin isteği üzerine serbest bırakıldıklarını anımsattı. Yabancı ülkelerin talimatıyla bile "serbest bırakılma" kararlarının verildiğini, bunun Türkiye’de yargıya olan güveni sarstığına işaret eden CHP’li Salıcı, “Yabancı ülke vatandaşlarının serbest bırakılması, iadesi ya da tahliyesi konusunda yabancı ülke yetkililerinden telkin alıyor musunuz?" diye sordu. TBMM İçtüzüğü’ne göre önergesi 15 gün içinde yanıtlanmak zorunda olan Salıcı’ya yanıt, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Önergeyi Salıcı’ya iade eden Kurtulmuş, önergede “Kişisel görüşlere yer verildiğini” ve bu durumun İçtüzüğe aykırı olduğunu savundu. Kurtulmuş ayrıca "Önergedeki soruların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olmadığını" da öne sürdü.