Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yılın açılışında bir kez daha gündeme getirdiği sivil anayasayla ilgili sözlerine dair konuştu. Salıcı, Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır” dedi.

Siyaset 07.09.2023 16:28 Giriş: 07.09.2023 16:28

Güncelleme: 07.09.2023 16:53 Kaynak: Haber Merkezi

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