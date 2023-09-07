Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır
CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yılın açılışında bir kez daha gündeme getirdiği sivil anayasayla ilgili sözlerine dair konuştu. Salıcı, Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni adli yıl açılışında bir kez daha gündeme getirdiği 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salıcı, Anayasa'nın yönetimin yetkilerini sınırladığı ölçüde sivil olabileceğine dikkat çekerek "Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılından bu yana “sivil anayasa” ile ilgili konuşmalarının yer aldığı bir video kolojını paylaştı.
Yeni anayasa filmi tekrar sahnede.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) September 7, 2023
📌Anayasa kavramının özü sınırlı iktidardır.
📌Erdoğan’ın asıl derdi ise sınırsız iktidar.
📌Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir.
📌Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır. pic.twitter.com/lpJYOwjEBY
Salıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Yeni anayasa filmi tekrar sahnede. Anayasa kavramının özü sınırlı iktidardır. Erdoğan’ın asıl derdi ise sınırsız iktidar. Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır.”