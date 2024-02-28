Yargıda emniyet müdürü krizi

MHP’ye yakın olan Karaman Emniyet Müdürü hakkında duruşmaya zorla getirme kararı veren hâkim, kararını inkâr edip BirGün’e “haberi kaldırın” diye yazı gönderdi. Emniyet müdürü ise hâkimi, hâkime şikâyet etti.

İsmail ARI

BirGün’ün 20 Şubat tarihinde yayımladığı “Bu da oldu: İl Emniyet Müdürü hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verildi” başlıklı haberi yargıda krize neden oldu. Önce zorla getirme kararı veren hâkim haberi yalanlayan bir yazı gönderdi. Sonra bu yazı geri çekildi. Emniyet müdürü ise zorla getirme kararı veren hâkim hakkında başka bir hâkime şikâyette bulundu.

Fahrettin Cem Ceren isimli yurttaşa, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın açıldığı Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Emniyet Müdürü Okumuş için Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne “talimat” gönderdi. Ancak Okumuş, 19 Ocak’ta çağrıldığı duruşmaya katılmadı. Mahkeme ise Okumuş için “Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmadığı için zorla getirme emri düzenlenmesine” karar verip duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.

GAZETEYE YAZI YOLLADI

İl Emniyet Müdürü için duruşmaya zorla getirme kararı verildiğinin haberleştirilmesinin ardından Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ve Yazı İşleri Müdürü, BirGün’e “resmi bir yazı” gönderdi. Yazıda, “Haberin gerçeği yansıtmadığı, mahkemenin Karaman Emniyet Müdürü Okumuş hakkında herhangi bir zorla getirme kararı vermediği” iddia edildi. Hâkim, haberin yayından kaldırılmasını aksi takdirde “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan” dava açılacağını bildirdi.

Ceza Kanunu’nda bu suçun tanımı ise şu şekilde: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

“YANLIŞ YAPMIŞIZ” DEDİLER

BirGün’ün ulaştığı Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kalemi ise “Okumuş hakkında birden fazla dosya olduğunu, bir dosya kapsamında zorla getirme kararı verildiğini ancak bu kararın gözden kaçırılarak söz konusu yazının gönderildiğini” ifade etti. Böylece “haberin doğru olduğu” söylenirken gönderilen yazıda yer alan ifadelerin ise gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Ancak yaşananlar bu skandalla da kalmadı. Emniyet Müdürü Okumuş, avukatı aracılığıyla Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimini eskiden emniyet müdürlüğü yaptığı Osmaniye’deki 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikâyet etti.

OKUMUŞ, HÂKİMİ SUÇLADI

Mahkemeye verilen dilekçede, Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin kamu düzenine zarar verecek bir karar verdiği vurgulanarak şunlar sıralandı:

“Müvekkil Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman İl Emniyet Müdürü olup fiilen görevi başında bir kamu görevlisidir. Müvekkilin görevinin, yoğunluğu ve kamu düzeni açısından çok önemli olması nedeniyle duruşmalara katılması mümkün olmamaktadır. Müvekkil hakkında çıkarılan zorla getirme kararı yine kamu menfaatleri ile çatışmakta olup kamu düzenine zarar verecek bir karar niteliğindedir.

Hâl böyle olunca, kamu menfaati de gözetilerek müvekkilin iş yoğunluğu nedeniyle, görevini bırakıp sanığın işlediği suçtan dolayı sürekli duruşmaya katılma imkânı bulunmamaktadır. Bu durumunun kamu düzenine zarar vereceği ve İlin asayişi açısından aksaklıklara yol açacağı tartışmasızdır.”