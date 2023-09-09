Yargılanan biz değiliz

Haber Merkezi

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası’nın 31’inci duruşmasının 3’üncü oturumu, Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsünde bulunan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Sincan Cezaevinde bulunan siyasetçiler ve tutuksuz yargılanan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, duruşmada hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşma Yeşil Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in esasa ilişkin savunması ile devam etti.

Önder şu ifadelere yer verdi: “Siyasetçiyim, ancak siyasi belirlemeler yaparım. Salonda başörtülü bir kadın komutan vardı. Bundan 20 sene önce bu darbe gerekçesiydi, terörist olarak ele alınıyordu. Bakın siyasal zaman Türkiye’de nasıl hızlı akıyor. Yargılanan biz değiliz, çözüm süreci. Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Kandil’le bu görüşmeleri yürüteceğim, devlet ‘Gel rol ve sorumluluk al’ diye ricacı olacak, ondan sonra paradigma değişti, yerimiz sanık kürsüsü oldu.”