YSP'den Diyanet'in Kobani Davası dilekçesine yanıt

Yeşil Sol Parti (YSP), Kobani Davası'na katılmak için mahkemeye dilekçe veren ve sanıkların cezalandırılmasını isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kobani Davası'na katılma talebinde bulunan ve yargılanan siyasetçilerin ceza almasını isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı'na yanıt veren Eren, "Diyanet İşleri Başkanlığı IŞİD saldırılarına meşruiyet yaratmaya çalışan bir kurumdur" dedi.

İktidarın Kobani protestolarını HDP'yi tasfiye etmek için intikam davasına dönüştürdüğünü savunan Eren, o dönemin sorumlu kurumlarından birinin de Diyanet olduğunu söyledi.

Diyanet'in mahkemeye gönderdiği dilekçe ile 'savcı rolüne soyunduğunu" dile getiren Eren, "...bu haksız hukuksuz davayı haklı gösterme çabasına girmiştir. Açıkça söylüyoruz; Diyanetin bu yaklaşımı ve gönderdiği dilekçe IŞİD’in Kobanî ve Şengalî işgal ederken yayınladığı katliam fetvalarının bir benzeri ve devamı niteliğindedir" diye konuştu.