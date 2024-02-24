Yargılanmadı, ödüllendirildi

Çorlu Tren Faciası’nın sorumlularından olan dönemin TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Erdoğan’ın imzasıyla göreve geri getirildi. Faciada oğlunu yitiren Mısra Öz, “Sorumlular ödüllendiriliyor.” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 7’si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Faciası’nın yaşandığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü olan Veysi Kurt, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden aynı göreve atandı. Faciadan 14 ay sonra görevden alınan Kurt, 4 yıl sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ödüllendirildi. Kurt, bugüne kadar sanık sandalyesine dahi oturmadı.

SORUMLULAR KORUNUYOR

Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, Çorlu Tren Faciası’na ilişkin açılan davanın karar duruşmasına sadece 5 gün kaldığına dikkat çekti ve tüm süreç boyunca eksik yargılama yapıldığını ifade etti. Öz, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile TCDD üst yönetimine dair hiçbir sorgulama yapılmadığını ve tanık olarak dahi karşılarına getirilmediğini söyledi. Öz, “Bugün görüyoruz ki katliama sebep olunduğu sırada genel müdür olan bir kişi göstermelik olarak görevden alınmış ve karar duruşmasının görülmesine 6 gün kala yeniden atanıyor” dedi.

Kurt’un faciaya ilişkin sorumluluğunun sorgulanmadığını aktaran Öz, “Bu atama liyakatsizliğin en büyük örneğidir. Mevcut sanıkların olası kast ile ceza alıp tutuklanmaları gerekiyor. Soruşturmanın da üst yönetime taşınması gerekiyor ki eksik yargılamadan çıkabilsin. Bundan sonra meydana gelebilecek olan katliamın sorumluları bu atamaları yapanlar” ifadelerini kullandı. Öz son olarak şunları söyledi: “Sorumlulara ceza vermek yerine ödül veriliyor. Buradaki amaç üst yönetimi korumak, tek adam rejimini göstermek, birilerine gözdağı vermek, ben istiyorsam o olur ve 7’si çocuk 25 yurttaşı hiçbir şekilde önemsemiyor, koltuklarımızı düşünüyoruz demektir.”

Veysi Kurt

AMAÇ BASKIYI ARTIRMAK

Faciada yakınlarını kaybedenlerin avukatlarından Onur Şahinkaya ise kazaya sebebiyet veren yetersiz personel istihdamı, yol bekçisi eksikliğinin ve ihtiyaç yazılarına rağmen personel alınmadığının dava sürecinde tespit edildiğini vurguladı. Şahinkaya, “Mahkeme, faciada sorumlu olan ve aralarında Veysi Kurt’un da bulunduğu kişiler hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerle ilgili takipsizlik verildi. Veysi Kurt ve diğerleri hakkında verilen takipsizlik kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu ki bu dosya hâlâ açık. Karar duruşması öncesi böyle bir atamanın yapılması manidar” dedi.

Atamanın bir mesaj olarak algılanabileceğine dikkat çeken Şahinkaya şunları söyledi: “Mahkemeler sorumlu kişiler hakkında hukuki teknik engeller nedeniyle karar veremedikleri zaman bu kişiler hakkında gereğinin yapılması için kararla birlikte ihbarda bulunurlar. Bu atamanın da mahkeme üzerinde böyle bir ihbarda bulunup bulunulmaması üzerine bir baskı oluşturabileceği düşünülebilir. Yakın tarihte bir karar verilecek ve karar dolaylı olarak bu kişileri etkileyecek. Bu atamanın yapılması hukuka aykırıdır ve yargılanması, cezalandırılması açısından bir engel teşkil edecektir.”

∗∗∗

İSMİ FACİALARLA ANILIYOR

Veysi Kurt, 2019 yılında görevden alınmadan önce de çok sayıda ölümlü tren kazasıyla adından bahsettirdi. Çorlu’da yaşanan facia dışında Kurt görevdeyken yaşanan bazı kazalar şöyle:

2017: Ankara-Kırıkkale'de tren vagonu devrildi, bir işçi hayatını kaybetti.

2017: Elazığ'da yük treni devrildi, 2 makinist yaşamını yitirdi.

2018: Ankara'da yüksek hızlı tren kazası yaşandı, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti.

2019: Bilecik'te 2 makinistin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası yaşandı.

∗∗∗

GÜVEN, SİNEMA MÜDÜRÜ OLDU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında dikkat çeken isimlerden birisi de Birol Güven oldu. Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın başrol oynadığı “Çocuklar Duymasın” dizisinin senaristi olan Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne atandı.