Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı krizi' hakkında açıklama

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca,, Yargıtay'ın Can Atalay dosyasıyla ilgili AYM'nin kararını tanımaması ile ilgili krize dair, " Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki skandal kararı gündemdeki yerini koruyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, beraberindeki heyet ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davası hükümlüsü TİP milletvekili Can Atalay dosyasıyla ilgili bir kez daha skandal bir karara imza atmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının "hukuki değeri olmadığını" savunan Yargıtay, karara uyulmamasına hükmetmişti.

Kararda, Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin eski Başbakan İmran Han hakkındaki kararına da atıf yapılmıştı.