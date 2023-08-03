Yargıtay, Özgür Gündem davasında 5 kişiye verilen cezaları onadı

Yargıtay, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışan gazetecilerin ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ile yazarları hakkında bulunan iki dosyaya ilişkin kararını verdi. Yargıtay, beş kişiye verilen cezaları onarken diğerlerini ise bozdu.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin başlattığı nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası ve gazetecilere ilişkin 2 ayrı dosyaya dair kararını verdi.

MA'nın haberine göre; Gazete henüz kapatılmamışken ve bu kampanyaya katılan Ayşe Düzkan, Ragıp Duran ve gazete yazarları Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol’un yargılandığı İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ocak 2018’de Aykol’a 3 yıl 9 ay, Bektaş, Düzkan, Çelebi ve Duran’a birer yıl ceza verdi.

Mahkeme verdiği bu kararında, bu “suçların” basın yoluyla işlendiğini ileri sürerek, cezada 6 ay artırıma gitti. Mahkeme ayrıca ceza ertelenmesine de gitmedi. Gazetenin avukatları, kararı İstanbul Bölge Adliyesi’ne taşıdı. Ancak Bölge Adliyesi 3’üncü Ceza Dairesi, 20 Kasım 2018’de kararı usul ve yasaya uygun görerek, onadı. Daire, ayrıca Temyiz yolunu da kapattı.

İKİ GAZETECİNİN CEZASINA ONAMA



Ancak 24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren “7188 Kanun” ile birlikte, söz konusu dosyaya ilişkin Temyiz yolu da açıldı. Bunun üzerine Düzkan, Aykol ve Çelebi’nin avukatı Özcan Kılıç, farklı tarihlerde tüm isimlere ilişkin Yargıtay’a Temyiz başvurusunda bulunarak, cezalarının haksız ve hukuksuz olduğunu bildirdi. Başvuruyu kabul eden ve başvuruyu 14 Haziran’da karara bağlayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Düzkan ve Duran’a verilen cezaların yerinde olduğunu ileri sürerek, onadı.

CEZALARI BOZDU



Daire, Çelebi’nin Özgür Gündem’de 25 Nisan 2016’da 12’nci sayfada yayınlanan yazısına ilişkin kendisine “örgüt propagandası yapmak” iddiası ile verilen cezayı hukuka aykırı bularak, beraat verilmesi gerektiğine hükmetti. Daire, aynı zamanda Hüseyin Bektaş’ın yargılamada son sözünün sorulmadığını ve bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığını da ekleyerek, verilen cezanın bozulmasına, Aykol’a verilen cezanı ise benzer iddialar ile hakkında bir davanın veya soruşturmanın olup olmadığı, varsa ise birleştirilip birleştirilmediğine dair derece mahkemesinin herhangi bir eylemde bulunmaması nedeniyle bozulmasına karar verdi.

İKİNCİ KARAR



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri ile yazarlarının gazetede yayınlanan yazılar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması 21 Mayıs 2019’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

CEZALARI YERİNDE BULDU



Mahkeme kararında, “örgüt propagandası” suçlamasıyla Ayşe Batumlu Kaya ile Reyhan Hacıoğlu'na 1 yıl 3 ay, Eren Keskin ile Reyhan Çapan’a 3’er yıl 9’ar ay, Hüseyin Aykol'a 2 yıl 1 ay, Hüseyin Güçlü ile Tahir Temel’e 1’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.

Reyhan Hacıoğlu ve Ayşe Batumlu Kaya'ya verilen hapis cezası ise TCK 51/1 gereğince ertelendi.

Bunun üzerine gazetenin ve gazetecilerin avukatı, karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraza bakan 2’nci Ceza Dairesi, 16 Mart 201’de derece mahkemesinin kararını yerinde buldu. Avukatlar, bu aşamanın ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Bu kararı da 31 Mayıs 2023’te karara bağlayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Hacıoğlu, Temel ve Güçlü’ye verilen cezaları yerinde buldu.

CEZALARI BOZDU



Daire Aykol, Kaya, Çapan ve Keskin yönünden ise bu isimler hakkında benzer iddialar ile başka mahkemelerde veya daha onanmış dosyaların bulunduğunu ancak derece mahkemesinin buna rağmen bu dosyalar ile birleştirme veya inceleme yapmaksızın karar verdiğini belirterek, verilen cezaları bozdu.