Yargıtay seçiminde Menzil tarikatı etkisi iddiası

Beşinci turda da sonuçsuz kalan Yargıtay'daki başkanlık seçimine dair Menzil etkisi iddiası ortaya atıldı. Akarca, Şentürk ve Kerkez arasında tıkanan seçimde Menzil’in, Akarca’nın devre dışı kalmasını istediği iki ismi desteklediği iddia edildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle önceki gün başlayan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın da aday olduğu seçimde; Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında AYM’nin “ihlal kararını” tanımayan ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.

AKARCA’NIN OYU DÜŞTÜ

Beş adayın katıldığı seçimin ilk üç turunda hiçbir aday 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oya erişemedi.

Dördüncü turda Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Akarca’nın oyu 110’dan 96’ya düşerken Kerkez ve Şentürk oyunu arttırdı.

Ancak dördüncü ve beşinci turdan da sonuç çıkmadı. Seçim bugün tekrarlanacak.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in aktardığına göre, aynı zamanda başkanlık için yeniden aday olma süreci de başladı. Yargıtay kaynakları üç ismin dışında yeni bir adayın çıkmayacağı konuşuluyor.

Bunun yanı sıra ise Yargıtay içinde kümelenen 90 üyeden oluşan Menzil grubunun 31 Mart sonrasına kalmaması için bugün ve yarın yapılacak turlarda seçimi Kerkez ile Şentürk arasına yönlendirmek için çalışacağı, bu amaçla Akarca’nın devredışı kalmasının hedeflendiği iddia ediliyor.

Akarca’nın sosyal demokrat kesimin büyük bir kısmının oyları ile tarikat üyesi olmayan milliyetçi grubun oylarını alarak yarışta bu kadar ilerlediği konuşuluyor. Tarikat bağlantısı olmayan milliyetçi kesim ile sosyal demokrat kesimin bir kısmının oylarının da Kerkez’de birleştiği ileri sürülüyor. Tarikatçı oyların da Şentürk’te kenetlendiği belirtiliyor.