YAŞ, terfi ve atama gündemiyle toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Güncel 02.08.2023 11:14 Giriş: 02.08.2023 11:14

Güncelleme: 02.08.2023 11:19 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA