Yasa Meclis’te, halk meydanda

Arjantin’de Milei’nin işçi haklarına saldırılar dahil birçok madde içeren “torba yasası” Meclis’te görüşülürken emekçiler tekrar meydanlara indi. Protestoların ikinci gününde polis eylemcilere sert müdahalede bulundu.

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Arjantin’de Temsilciler Meclisi’nde aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’nin “torba yasası” görüşmeleri sürerken emekçiler “hak gasplarına” karşı meydanları bırakmıyor. İşçi haklarına saldırıların yanı sıra Milei’ye Kongre’ye danışmadan Anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi de içeren torba yasa görüşmelerinin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Öte yandan partisi alt meclisteki 257 sandalyeden sadece 38’ini elinde bulundurduğu için Milei’nin “işinin zor” olduğu belirtiliyor.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİ

Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken protestoların ikinci gününde Meclis çevresinde bir araya gelen yüzlerce göstericiye de müdahalede bulundu. Polisin göstericilere plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalesi sonucu yaklaşık 40 muhalefet vekili “bu koşullar altında oturum düzenlenemeyeceğini” belirterek Meclis’teki oturumu terk etti. Muhalefet vekilleri polise şiddeti sona erdirme çağrısı yaparken iktidara yakın vekiller ise salonu terk edenleri “oturumu geciktirmekle” suçladı.

Haftalarca süren protestoların ardından bir kez daha meydana inen göstericiler, genel grev kapsamında hükümeti protesto ederken yasanın geri çekilmemesi halinde eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

IMF’DEN KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise, Arjantin için yaklaşık 44 milyar dolarlık kredi programının yedinci incelemesini tamamlarken, 4,7 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi. Açıklamada, son onayla birlikte 44 milyar dolarlık program kapsamındaki ödemelerin 40,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Milei yönetiminin “makroekonomik istikrarı yeniden sağlamak ve büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak” için "cesur adımlar" attığını söyledi.

Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda “zor” bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı. Kamu harcamalarını kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti. Milei hükümetinin “yeni ekonomik ve sosyal önlemler” adı altında işçilerin grev hakkını yok ettiğini belirten sendikalar, “torba yasaya” karşı grev çağrısı yapmıştı. İlk aşamada 600’den fazla madde içeren “torba yasa” yapılan birkaç görüşmenin ardından neredeyse yarı yarıya azaltılmıştı.

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EKONOMİK KRİZ MOTOR SPORUNU DA VURDU

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’nin Arjantin’deki ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, “Arjantin’deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix’nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, iptalin ardından 2024 takviminde bir değişikliğe gidilmeyeceği ve planlamaya yeni bir ekleme yapılmayacağı belirtildi.