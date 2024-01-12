Arjantin’de enflasyon yüzde 210’u geçti

Güney Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisi Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 211'e yükseldi.

Geçen ay göreve başlayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomisi düzeltme sözü verdiği Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 211 oldu.

Bu oran, son 32 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı enflasyonu ise yüzde 25,5 olarak hesaplandı.

Gıda ürünleri ve toplu tüketim ürünlerinin fiyatları yüzde 30 artarken ilaç fiyatları da yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası’nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti.

Ülkede her 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.