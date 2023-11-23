Arjantin Devlet Başkanı Milei: Para yok, çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan aşırı sağcı Javier Milei, ekonomi politikaları hakkında konuştu. Vergileri artırmak yerine harcamaları kısacaklarını belirten Milei, "Para yok, çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım" dedi.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, üç haneli enflasyondan artan yoksulluğa ve döviz rezervlerinin yetersizliğine kadar ülkenin sayısız krizini çözmek için ekonomik 'şok terapisi' planını sürdüreceğini söyledi.

Salı günü geç saatlerde verdiği bir mülakatta Milei, 10 Aralık'ta göreve başlayacak olan hükümetin kampanyasında devlet harcamalarını kısmaya yönelik planın bir parçası olarak taahhüt ettiği gibi, harcama kesintileri yapmak zorunda kalacağını söyledi.

"PARA YOK"

Reuters'ın aktardığına göre "Para yok" diyen Milei, yerel yayın organı Neura Media'ya. "Eğer mali bir düzenleme yapmazsak, hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Hiperenflasyon olacak ve %95 yoksulluk ve %70 ya da %80 evsizlik olacak" açıklamasını yaptı.

"ÇOK HARCAMA YAPAN BAKANI GÖREVDEN ALACAĞIM"

Milei, "Şok bir ayarlama yapacağım ve ekonomiyi mali dengeye oturtacağım. Vergileri arttırmayacağıma söz verdiğim için, bunu harcamaları kısarak yapacağım. Mali denge tartışma konusu değildir. Çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım" diye konuştu.

Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin, %143'lük enflasyon ve eksi 10 milyar dolar olarak tahmin edilen net merkez bankası rezervleriyle mücadele ediyor. Nüfusun beşte ikisinden fazlası yoksulluk içinde ve resesyon kapıda.

Milei'nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak, ulusal para birimi peso yerine dolara geçmek, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim ve organ ticaretinin serbest bırakılması yer alıyordu.