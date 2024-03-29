Yasağa rağmen 'halk buluşması' gerçekleşti

SOL Parti İzmir İl Örgütü, yasağa rağmen Buca'da 'halk buluşması'nı gerçekleştirdi. SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, "Biz engel tanımıyoruz, şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz" dedi.

BİRGÜN EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Buca'da düzenlenmesi planlanan ve hukuksuz bir şekilde yasaklanan 'halk buluşması'nı gerçekleştirdi.

İlçe Seçim Kurulu'nun yasağına rağmen Hasanağa Bahçesi'nde buluşan Bucalılar, şarkılarını söyledi.

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, "Bugün burada bir finali yapacaktık, fakat engellendi. Her yerde bütün siyasiler konuşuyor, şarkılar söyleniyor. Biz şarkı söylemek istediğimiz zaman 'Burada siyaset konuşulur' diye iptal ediliyor. İftarlarda konuşulanlar, yapılan propagandalar siyaset olmuyor mu? Biz ne zaman konuşmak istesek, yasaklanıyor. Yasak kararının altında tüm partilerin imzası var. Hepsi İlkay Akkaya konserine karşı birleşmiş. Seçimlerde sorunları halka, bize soran olmadı ama herkes sorunları çok iyi biliyor. Bu seçimlerde halk yok. Bu seçimlerde adaylar konuşuldu ama halkın sorunları konuşulmadı. Gençler yurt bulamadığı için tarikat yurdunda intihar ediyor. Kim yurt yapacak, kim ulaşımı ücretsiz yapacak, bunlar hiç konuşulmadı. Bizim adayımız 'Sorunları biliyoruz' demedi. 'Sizin sözcünüz olacağım' dedi. Başkan adayımızla Buca'da halkın iktidarını kurmaya talibiz" dedi.

İnce, "Biz seçmen değiliz, halkız. Halk geleceğine sahip çıkar. Halk örgütlü olabildiği şekilde bir şeyi değiştirebilir. Biz halkın örgütlenmesine adayız. Biz bir fabrika daha, bir mahalle daha, bir genç daha örgütleyebilirsek başarılıyız. 2 gün sonra olacak seçimde AKP iktidarına elbette bir yanıtımız olacak. Bu ülkede siyasete sadece para için bakanlar yok. Değerleriyle, inancı için yapanlar var. Halk kendi geleceğine sahip çıktıkça düzen siyasetine karşı çıkmak mümkün. Buca'da Erkal Günel'e, ilçelerde de meclis üyesi adaylarımıza oy bekliyoruz" diye konuştu.

SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel de, "Önemli ve anlamlı bir çalışma süreci geçirdik. Biz özlediğimiz, hayalini kurduğumuz memleketi anlattık. Güler yüzlü insanların kentini hayal ettik. Biz engel tanımıyoruz, şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. Biz projeler anlatmadık. Size kocaman parklar, binalar yapacağız demedik. Biz 'Kentin sorunlarını hep beraber çözmeye aday olduk' dedik. Bir karşılık bulacağına inanıyorum. Halkın mutlu şekilde yaşadığı kentleri kurmak için aday olduk. Mücadelemize seçimlerden sonra devam edeceğiz. Gücümüzü bizden önce bu yolda yürüyenlerden aldık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti İzmir Buca’da, demokratik, eşitlikçi ve kamucu bir Buca için ‘Halk buluşması’ düzenleme çağrısı yaptı. Etkinlik 29 Mart Cuma günü saat 20.00’de Hasanağa Bahçesi’nin Üçkuyular Meydanı girişinde gerçekleştirmek istendi. Buluşmada sanatçı İlkay Akkaya ve Geniş Merdiven Orkestrası sahne alması planlanmıştı. Buca 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, buluşmayı izin vermezken karara gerekçe olarak, "İlkay Akkaya konseri talebinin siyasi propaganda aracı haline dönüştürülebileceği sebebiyle ilgili etkinliğin izin verilmemesine, oy birliğiyle karar verildi" diye açıklanmıştı.