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SOL Parti Hozat’ta 'Halk Yürüyüşü' yapacak

Yerel Seçim 2024
  • 29.03.2024 19:03
  • Giriş: 29.03.2024 19:03
  • Güncelleme: 29.03.2024 19:23
SOL Parti Hozat’ta 'Halk Yürüyüşü' yapacak

Dersim'in Hozat ilçesinde SOL Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Aydın Kaya, 30 Mart Cumartesi 14.00'te 'Hozat Halk Yürüyüşü' gerçekleştirecek. 

Sol Parti Seçim Bürosu önünde başlayacak yürüyüşe uçaklarda yer olmadığı için katılamayacağını söyleyen oyuncu Cengiz Bozkurt, Aydın Kaya'ya destek çağrısında bulundu.

Hozatlılara videolu mesaj gönderen Bozkurt, "Halkçı belediyeciliğin halkla birlikte nasıl yönetileceğini Aydın Kaya ile herkese gösterelim" dedi. 

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