Yasaklarınıza ayıracak bir dakikamız bile yok

Haber Merkezi

Ankara Valiliği tarafından dün gerçekleştirilecek olan Pembe Hayat KuirFest’in yasaklanmasına karşı tepkiler sürüyor. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde bir araya gelen festival emekçileri, festivalin yasağa rağmen aksamadan yapıldığını duyurdu.

Pembe Hayat KuirFest adına basın açıklamasını okuyan Janset Kalan, yasağa itiraz ettiklerini ancak idare mahkemesinden sonuç alamadıklarını söyledi. Kalan şunları söyledi: “Elimize tutuşturulan seri kopya yasak kararına ayıracak bir dakikamız bile yok. KuirFest’in Ankara’ya dönmesine engel olamazsınız. Dayanışmamız bizi hapsetmeye çalıştığınız yasak döngüsünden daha büyük. 12. Pembe Hayat KuirFest’in aksaklık dahi olmadan gerçekleşmiş olması bunun en büyük kanıtıdır.”