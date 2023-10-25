Yasal tefeciler yurttaşın ensesinde

Haber Merkezi

Bankalardan belli bir yüzde karşılığında borçları devralan varlık fonu şirketleri yurttaşların kabusu oldu. Şirketlerin günlük uyguladığı faizlerle katlanan borçlar ödenemez duruma geliyor. İcra ve hacizle tehdit edildikleri belirten yurttaşların şikayetleri bir yılda yüzde 114 arttı.

Son dönemde artan enflasyon ve giderek düşen alım gücü vatandaşları kredi kartına ya da kredi kullanımına yönlendirdi. Gelir-gider dengesi bozulan çok sayıda kişiyse bankalara borçlanmak zorunda kaldı. Öte yandan borçların tahsilinde sorunlar yaşayan bankalarsa dönem dönem belirli bir yüzde karşılığında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yetkilendirilen firmalar olan varlık yönetimi şirketlerine devrediyor. Devir işleminin ardından takibe konu olan alacağın sahibi konumuna gelen varlık yönetimi şirketleri borçlu vatandaşlarla iletişime geçerek tahsilat yapmak için anlaşma, yapılandırma, icra takibi gibi işlemler uyguluyor. Sayıları milyonu aşan borçlular “tahsilat takibinde mağdur edildiklerini” savunuyor. Şikayetvar platformu üzerinden mağdur edildiklerini bildirenlerin oranı bir önceki yılın aynı dönemiyle (Ocak-Ekim) kıyaslandığında 2023’te yüzde 114 arttı. Platforma konuyla ilgili yüzlerce şikayet geldi.

YÜZDE 3 BİN KÂR TALEP EDİYORLAR

Şikayetvar’a ulaşan şikayetlere göre borçlu olunan ana paranın çok daha üstünde paralar tahsil edilmek isteniyor, şirket çalışanları rahatsız edici hatta tehdide varan konuşmalarla borçlulara psikolojik baskı uyguluyor ve borcunu ödemek isteyen vatandaşlarla uzlaşma sağlanmayarak, borcun her geçen gün artması isteniyor.

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerden bazıları ise şöyle:

Varlık yönetimi şirketi 39 bin TL’lik borcumu 158 bin TL olarak ödememi talep ediyor. Bu nasıl bir para kazanma şekli anlamadım. Onda bir fiyatına devir aldığı borcu 10 katına tahsil etmek istiyor. İndirim de yapmıyor ve sürekli yakınlarımı rahatsız ediyor.

Yıllardır varlık yönetim şirketi tarafından aranıyorum ve borcumu kapatmam isteniyor. Sonunda elime ufak bir tutar geçti ve borcumu kapatmak istedim. Ancak, aradığımda aniden 37 bin 500 TL olan borcum bir hafta sonra 75 bin TL’ye 15 gün sonra ise 110 bin TL’ye yükseldi. Dosya yasalarına göre, alınan dosyanın yüzde 300’ünden fazla kar elde edilemezken, siz yüzde 3000 kar talep ediyorsunuz. Bu nasıl bir ticaret anlayışı?

Bin lira olan borcuma karşılık 5 bin istiyorlar. Kabul ettim şimdi iş yerine icra yazısı gönderdiler. 16 bin istiyorlar. Bin liraya 16 bin! Asgari ücretle çalışan biri bunu nasıl ödesin telefon açıyorum kimselere ulaşamıyorum. Nasıl bir şirket? bunlara dur diyecek kimse yok mu?

Varlık yönetim şirketleri borçları ödenmesi imkansız hale getiriyorlar ve sonra da kişinin hayatını kabusa çeviriyorlar. Eşimin cep telefonuna mesajlar atarak icra tehditlerinde bulundukları için eşimle boşandık. Bankadan herhangi bir finans imkanı kullanamıyorum, bir yere işe başlasam hemen maaş haczi geliyor. Bir insanın bütün hayatını abluka altına almak bütün yaşam şartlarını kötüleştirmek suçtur.