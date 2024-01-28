Yaşamın olabileceği 85 gezegen tespit edildi

Haber Merkezi

Gökbilimciler uzayda yaşama ev sahipliği yapabilecek muhtemelen gezegen olan 85 cisim buldu. Bunları bulan bilim insanları henüz teyit edilmeyen bu uzak dünyalardaki sıcaklıkların, yaşamı sürdürebilecek kadar soğuk olduğunun düşünüldüğünü söylüyor.

Boyutları Jüpiter, Satürn ve Neptün’e yakın olan bu ötegezegenler, NASA’nın TESS uydusu tarafından tespit edildi. 85 aday ötegezegenin ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönmesi 20 ila 700 gün sürerken, TESS’in gözlemlediği çoğu ötegezegenin yörünge periyodu 3-10 gün. 85 potansiyel ötegezegenin 60’ı yeni keşiflerken, 25’iyse TESS verilerinde farklı teknikler kullanan bağımsız araştırma ekipleri tarafından tespit edildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre araştırmacılar, bazı gezegenlerin ev sahibi yıldızlarından yeterince uzakta olduğunu ve yaşamı sürdürebilmek için doğru sıcaklıkta olabileceğini söylüyor.