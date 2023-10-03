Yaşamlarımızı savunacağız

EŞİK’in çağrısı ile bir araya gelen kadınlar, TBMM Genel Kurulu’na katılacak. AKP iktidarının yürüttüğü yeni Anayasa tartışmalarına tepki gösteren EŞİK üyeleri, "Gericiliğe karşı yaşamlarımızı savunacağız” dedi.

Zeliha ASLAN

Eşitlik ve Kadın Platformunun (EŞİK) çağrısıyla kadınlar bugün yeni yasama yılının açıldığı Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulu’na katılacak. Tüm muhalefet partilerinin kadın milletvekilleri ile bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Kadınlar, son dönemde yeni anayasa tartışmalarını gündeme getiren AKP iktidarının hedef aldığı karma eğitim, medeni hukuk, nafaka tartışmaları, kadınların eşitlik ve özgürlüklerine yönelik saldırılar karşısında herkesi kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmaya çağıracak.

EŞİK Platform üyeleri Özgül Kapdan ve Selin Nakıpoğlu Genel Kurul’a ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulundu.

YASALARA UYMAYANLAR YENİ ANAYASA YAPAMAZ

Özellikle seçim sonrası süreçte kadın erkek eşitliğine ilişkin saldırıların yasallaştırılmaya çalışıldığına değinen EŞİK Platformu üyesi Özgül Kapdan “İktidar bloğunun kadın erkek eşitliğine yönelik çok çeşitli ve çok boyutlu söylemleri 2023 seçim sürecine damgasını vurmuştu. Seçim sonrasında bu söylemlerin yasalaştırılması süreci başlatıldı. Arka arkaya çeşitli gelen açıklamalarla el yükseldi. İktidar yani anayasa ve Medeni Yasanın Aile hukuku ile ilgili kısmını sil baştan derken; eşitsizliği pekiştirmeyi ve yasalara geçirmeyi hedefliyor” dedi.

Yeni anayasa tartışmaları ile gündeme gelen konuların başörtülü başörtüsüz bütün kadınların hayatını İran’daki gibi cehenneme çevirebileceğinin belirten Kapdan “Öncelikle kadın vekiller ile birlikte bu konuyu meclise taşımayı düşündük. Şu an ki anayasayı her fırsatta çiğneyenler, anayasaya saygı göstermeyenler yeni anayasa yapamazlar. Kadın haklarına saygı göstermeyenler, kapalı kapılar ardında kadınların hayatlarını konuşamazlar. Yüzlerce yıllık mücadele ile varılan laik hukuka dayalı medeni yasanın sağladığı haklarımızı ortadan kaldıramazlar” ifadelerini kullandı.

GERİCİ KUŞATMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Gündemdeki anayasa tartışmalarına ve iktidarın kadın haklarına yönelik saldırılarına ilişkin konuşan EŞİK Platformu üyesi Selin Nakıpoğlu ise “Kadınların eğitim hakkından çalışma hakkına, sanat yapmasından spor yapmasına kadar tüm haklarımıza sistematik saldırıların olduğu bir süreçte EŞİK'li kadınlar olarak meclisin açılış gününde mecliste olacağız” dedi.

Nakıpoğlu, kadınlar olarak hayatlarına ve haklarına sahip çıktıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Ağır bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz 2023 Mayıs seçimlerinin ardından AKP bloğunun ve tarikatların gerici kuşatması altında. Hepimizin üzerinde hayati sorumluluk var. Kadınların dayanışmasının yine yeniden altını çizeceğiz. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel bağımsızlığını engelleyecek nitelikteki anayasa değişikliğine engel olmanın öneminin altını çizeceğiz, bu değişikliğinin kabulü halinde LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa ve nefret söylemine zemin yaratılacaktır ve Anayasa’nın 10. Maddesi ile çelişki ortaya çıkacaktır. Anayasanın 24. ve 41. maddelerde dillendirilen söz konusu değişiklikle özel ve toplumsal yaşamı Taliban çizgisinde yeniden yapılandırmayı hedefleyenlerin önünün açılacaktır. Buna muhalefet partileri net bir karşı duruş sergilemelidir."

GERİCİLERİN GÜÇLENME HEDEFİ

Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve yasadışı medrese faaliyetleri yürüten Âlimler ve Medreseler Birliği, Irak, İran ve Mısır’dan gelen dinci isimlerle Diyarbakır’da 8. Âlimler Buluşması düzenledi. Burada bir konuşma yapan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ulema sınıfı, enerjisini sadece eğitim faaliyetlerine hasretmeden içtimai, iktisadi ve siyasi meselelere daha güçlü bir şekilde tesir etmeli. Ulema, Müslümanların kalkınması için idarecileri yönlendirme hususunda aktif bir rol üstlenmeli” dedi.