Yaşanan ilaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir

Haber Merkezi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunun yüzde 25 artması ve bu zammın 25 Aralık itibarıyla geçerli olması nedeniyle yaşanan ilaç yokluğunun sorumlusunun eczacılar olmadığını söyledi.

Üney "Sorunun acilen çözümü için ilk gün itibariyle harekete geçtik. Çabalarımız ancak ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Yaşanan ilaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” dedi. Aralarında İstanbul, Bursa gibi bulunduğu 20'ye yakın eczacı odası da Sağlık Bakanlığı'na açık çağrı yaptı. Açıklamada "Hasta ilacına ulaşamıyor, eczacı çaresiz. Sağlık Bakanlığı'nı tüm hastalarımızın sağlığını tehdit eden bu durum karşısında acil önlem almaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.