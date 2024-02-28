Yaşar Kemalsiz 9 yıl

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Edebiyatın usta kalemi Yaşar Kemal, aramızdan ayrılalı 9 yıl geçti. Edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra toplumsal olaylara gösterdiği duyarlılığıyla da bilinen Yaşar Kemal, sadece Türkiye değil, dünyanın değişik yerlerinde yaşanan sorunlar karşısında görüşlerini ifade etti, tavrını sergiledi. Kemal, ardından unutulmaz eserler bıraktı.

Yaşar Kemal, 1923’te Hemite’de, aslen Van’dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İsmini 1939 yılında yazdığı 'Seyhan' isimli şiirle duyuran Yaşar Kemal, sonrasında diğer şiir ve yazılarıyla çeşitli basılı mecralarda yer bulmaya başladı. Daha ortaokul yıllarında derlemeler yapmaya başlayan Yaşar Kemal, gelecekte de hep besleneceği Çukurova’nın ağıtların yer aldığı ilk kitabını 1943 yılında yayımladı. Adana Halk Evleri tarafından yayımlanan bu kitabın adı 'Ağıtlar' idi.

1947’de yazmaya başladığı ve ara ara yarım bırakarak 1953’te bitirdiği 'İnce Memed' 1955’te yayımlandı ve Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yerini aldı. 'Ağrı Dağı Efsanesi', 'Yer Deniz Gök Bakır', 'Sarı Sıcak', 'Çakırcalı Efe', 'Binboğalar Efsanesi' gibi yapıtlarıyla da öykü, roman ve efsanelere imza atan Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aday gösterilen ilk yazarımız.

PEN üyesi olan Yaşar Kemal, başta Legion d’Honneur olmak üzere dünya genelinde çok sayıda prestijli ödüle değer görüldü.