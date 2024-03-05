Yaşayan bir tarih: LeBron James

Mahir KANAAT

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 40 bin sayı barajını da aştı. Normal sezon ve toplamda en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı. .

KARİYER YOLCULUĞU

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu LeBron James ile aynı eyaletin NBA'deki temsilcisi Cleveland Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı. Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti, 2016'da ise şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Heat'e imza attı. James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te bir araya geldi. Yıldız o, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.

Heat kariyerinden sonra Cavaliers'a dönen ve burada 4 sezon daha görev yapan James, 2020'de Lakers ile anlaştı. James, Covid-19 salgını sonrasında maçların Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynandığı 2020 sezonunda Lakers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıdı. LeBron James, kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşadı (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Başarılı basketbolcu, bu yıl 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kerim Abdülcabbar'a ait rekoru da kırdı. En fazla sayı atan oyuncu unvanına sahip olduğu all-star maçlarında 3 kez MVP seçilen (2006, 2008, 2018) James, dörder defa bu başarıyı yakalayan Bob Pettit ve Kobe Bryant'ın ardından ikinci basamakta bulunuyor.

4 DEFA MVP OLDU

James, normal sezonda en fazla MVP olan oyuncular arasında ise Kerim Abdülcabbar (6), Bill Russell (5) ve Michael Jordan'ın (5) arkasında Wilt Chamberlain ile üçüncülüğü paylaşıyor. Üstün fiziğinin ve 2,06 metrelik boyuna rağmen sahip olduğu saha vizyonu ve top hakimiyeti sayesinde rakip savunmalara korku salan James, birçok NBA rekorunu elinde bulunduruyor. James, NBA normal sezonlarında hem 30 bin sayı hem 10 bin ribaunt hem de 10 bin asist üreten tek oyuncu olarak dikkati çekiyor. James, sayı istatistiğinden bağımsız 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajlarını geçen tek oyuncu olma özelliğini de taşıyor. James dışında 9000'er ribaunt ve asist sınırına ulaşan başka isim bulunmuyor.