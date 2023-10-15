'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında hastaneye para cezası

İstanbul'da bulunan özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yaşlı hataya kötü muamelede bulunmasına ilişkin soruşturmada hastaneye 89 bin 571 lira para cezası verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasına ilişkin soruşturmada hastaneye para cezası uygulandı.

TİHEK, 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan, Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği belirlenen ve sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki N.Z.'ye hakaret edip, üzerine para attığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bayındır İçerenköy Hastanesi'ne 89 bin 571 lira para cezası verildi.

Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, ilgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı'nca 3'er yıl meslekten menedilmişti.