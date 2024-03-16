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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Mart ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırıldı.

Güncel
  • 16.03.2024 10:13
  • Giriş: 16.03.2024 10:13
  • Güncelleme: 16.03.2024 10:17
Kaynak: AA
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Fotoğraf: Depophotos

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." 

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