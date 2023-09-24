Yaşlıları ve öğrencileri otobüslere almıyorlar

Haber Merkezi

Ankara'da 'ücretsiz yolcu taşımama' krizi büyüyor. Özel halk otobüslerinin, ücretsiz ve indirimli yolcu taşınmayacağını açıklamasının ardından ücretsiz biniş kartı olan yaşlılar, engelliler ve indirimli kart sahibi öğrenciler otobüslere alınmadı. Uygulamanın hukuksuz olduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaşlıların bindirilmediği 21 aracın parka çekildiğini duyurdu.

ABB’nin açıklamasında, özellikle öğrencilerin taşınmama oranının yükseldiği ifade edildi. ABB, ihbarların tamamı için kanunların kendilerine tanıdığı haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet aracın parka çekildiğini açıkladı. Kendilerine gelen ihbar sayılarını da kamuoyuyla paylaşan ABB, bin 233 öğrenci abonmanlı, bin 642 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2 bin 875 ihbarın kendilerine ulaştığını belirtti. ABB’nin açıklamasında önceki dönemlerde özel halk otobüsü işletmelerine belediye bütçesinden yardım yapılmadığı vurgulanırken ABB’nin 2020’den beri yaptığı yardım tutarının 200 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi.

Halk otobüslerinin kapısına birçok ücretsiz kart sahibi yolcunun taşınmayacağına dair yazılar da asıldı. (Fotoğraf: AA)

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara’nın “Çözüm bulunamaması halinde pazartesi günü sabahı esnaflarımız çalışmama kararı aldı” açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP 38’inci Ankara Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Yavaş, özel halk otobüslerinin kanuna aykırı davrandığını belirterek, “Özel Halk Otobüsleri 15 Ekim’de ücretsiz ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet etmeyecekleri belirtmişlerdi. Şimdi bu tarihi ileri çektiler. Oysa halk otobüslerinden gelen şikâyetler o kadar çok ki. Yazları akaryakıtları gidecek diye klimaları açmazlar, istedikleri durakta durur, istemedikleri durakta durmazlar. Bazen yolcu az diye sefere çıkmazlar. Kendilerine gerekli cezai işlemleri uyguladık” diye konuştu. Yavaş, özel halk otobüslerinin kanun gereği taşıması gereken yolcuları taşımadığını ifade ederek, “Ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız ya da otobüslerin tamamını bize satın gidin başka iş yapın. Bu halka zülüm etmenin kimsenin hakkı yok” dedi.