Yavuz Ağıralioğlu’ndan, Fatih Portakal'ın 'YRP adaylık teklif etti' iddiasına yanıt

Yeniden Refah Partisi’nden İBB Başkan Adayı olması için teklif götürüldüğü öne sürülen Yavuz Ağıralioğlu, iddiaları reddederken, “Ak Parti için konuşuluyordu, İstanbul için konuşuluyordu. Ben, ‘Mizacım belediye başkanlığı yapmaya uygun değil’ dedim” ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin CHP'yi hedef alırken kullandığı ifadeleri de eleştirdi.

Sözcü TV haber sunucusu Fatih Portakal’ın Yeniden Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olması için teklif götürülüldüğünü öne sürdüğü eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bu iddiaları yalanladı.

İddiayı ciddiye almadığı için açıklama yapmadığını söyleyen Ağıralioğlu, daha önce de AKP’nin İstanbul adayı olacağı yönünde iddiaların ortaya atıldığını kaydetti.

'MİZACIMA UYGUN DEĞİL'

Belediye başkanlığının ‘mizacına uygun olmadığını’ söyleyen Ağıralioğlu, katıldığı Karar TV yayınında iddialar hakkında şunları söyledi:

“Benimle kimse görüşmedi. Ben ilk seçim bittikten sonra da belediye ile ilgili; o zaman Ak Parti için konuşuluyordu, İstanbul için konuşuluyordu. Ben, ‘Mizacım belediye başkanlığı yapmaya uygun değil’ dedim, o zaman öyle demiştim. Sonradan bu çıktı, bu nedir bilmiyorum. Benimle böyle görüşülmüş değil. Ben bunu ciddiye almadığım için çıkıp tekzip bile etmedim. (‘Neden mizacınız uygun değil?’ sorusu üzerine) Belediye başkanlığı başka bir şeydir. Ben yaklaşık 35 senedir siyaset içindeyim, belediye başkanlığı yapayım gibi bir gündemim olmadı. Ben ciddiye almadığım için tekzip etmediğim bir haberdir. Yoksa bunu tekzip ederdim. Siyasetçiler için bir yerlere yakıştırılıyor olmak, bir yerlere yakıştırılmıyor olmaktan daha kıymetlidir.”

İYİ PARTİ’YE ‘MÜSTAKİLLEŞME’ ELEŞTİRİSİ

Ağıralioğlu, İYİ Parti’nin ittfakın son bulmasıyla CHP’yi hedef alırken kullandığı ifadelere de dikkat çekti. Bunlar çok özensiz olduğunu belirten eski İYİ Partili, “Daha önce devleti temsil etmeye çalıştığınız adamlara, şimdi ‘Belediye verilmez’ diyorsunuz” dedi.

Bu açıklamaların seçmen nezdindeki yansımasına da değinen Ağıralioğlu şunları kaydetti:

“Bu da sizi öngörüsüz bir siyasi aktör haline getirir. 3 ay önce devleti temsil etmeye çalıştığınız insanlara şimdi diyorsunuz ki ‘vasat, 5 yıllık kayıp, bu projesizlikten kurtaracağız’ falan…

Bu sefer seçmen ne diyor; ‘Biz 5 yıl boyunca bağırıp söylediğimizi sen yeni akıllandın, yeni görüyorsun… Demek ki memleketi teslim edecek bir aklın yok senin. 3 ay öncesinden gördüğünü şimdi bize proje olarak sunuyorsun…’ Bu aradaki tutarsızlık veya öngörüsüzlük seçmende şuna sebep olur; ‘Bu kadar önündekini göremeyene devleti neden teslim edelim…’

Müstakil olmanın da bir adabı vardır. Müstakil olmanın da dilinin bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu müstakilleşmede korumanız gereken bir hukuk vardır. Bu sizin şahsiyet göstergenizdir.”

FATİH PORTAKAL’IN İDDİASI

Fatih Portakal, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın, mayıs seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini ancak teklifin reddedildiğini iddia etmişti.

Portakal, şunları öne sürmüştü:

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de. 3 tane beyefendi girdi içeri, yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana 'Yavuz Ağıralioğlu olabilir' dediler. 'Hadi canım' dedim. 'Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya' dedim. 'Evet' dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şu an için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."