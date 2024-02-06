Fatih Portakal: Yavuz Ağıralioğlu, Fatih Erbakan'ın adaylık teklifini reddetmiş

Haber sunucusu Fatih Portakal, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Yavuz Ağıralioğlu'na İstanbul adaylığı teklif ettiğini ancak Ağıralioğlu'nun reddettiğini söyledi.

Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Farih Portakal, seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin aday arayışıyla ilgili bir kulis bilgisini paylaştı.

Portakal, partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın, mayıs seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini ancak teklifin reddedildiğini söyledi.

Portakal, şunları kaydetti:

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de. 3 tane beyefendi girdi içeri, yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana 'Yavuz Ağıralioğlu olabilir' dediler. 'Hadi canım' dedim. 'Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya' dedim. 'Evet' dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şu an için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."

Fatih Erbakan, hafta sonu yaptığı açıklamada seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ve adaylarını 10 Şubat'ta Cumartesi günü duruyacaklarını söylemişti.