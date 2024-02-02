Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. 79 yaşındaki Alatlı'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alatlı'nın hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, paylaşımında, şıu ifadelere yer verdi:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Alev Hanımı kaybettik.



Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev… pic.twitter.com/b3tdtokz8k — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 2, 2024

Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu kitaplarıyla tanınıyordu.