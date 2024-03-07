Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı: Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler

Yazar Eylem Tok ve trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan oğlunun, Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıkları öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" dedi.

18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazasının ardından onu yurtdışına kaçıran ebeveyni Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda yaptığı bilgilendirmede Tok ve oğlunun, Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" dedi.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."