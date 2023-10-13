Yazarımız Dağüstün’e saldıranlara hapis cezası verildi

BirGün Yazarı, Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün, 2 yıl önce Kadıköy Özgürlük Parkı’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı konser çıkışında saldırıya uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Sanık Abdulkadir Tüysüz ve Onur Erdoğan, kasten yaralama ile basit yaralama suçlarından takdiri indirim uygulanarak 2 ay 15 gün hapis cezasıyla çarptırıldı.

BirGün Yazarı, Sanatçı Güvenç Dağüstün'e 2 yıl önce Kadıköy Özgürlük Parkı’nda saldıran Abdulkadir Tüysüz ve Onur Erdoğan hakkında mahkeme kararını verdi.

Yüysüz ve Erdoğan kasten yaralama ile basit yaralama suçlarından takdiri indirim uygulanarak 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İstanbul Anadolu 48. Asliye Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararına göre sanıkların cezasının infazının ardından denetimli serbestlik uygulanacak.

Daha öncesinde sabıkaları olduğu tespit edilen sanıklara verilen hapis cezası para cezasına çevrilmedi.

"TOPLUMSAL BİR SUÇ"

Karara ilişkin Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Sanık Tüysüz ve Erdoğan hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla dava açtıklarını hatırlatan Günel, “Basit yargılama usulü dediğimiz dosya üzerinden yargılama, inceleme doğrultusunda bir karar verildi. Bizim sadece dilekçelerimiz okundu. Biz daha sanıkların daha fazla ceza alması gerektiğini en azından bunun toplumsal bir suç olduğunu da öne sürerek en azından cezasız kalmamasını istemiştik” ifadelerini kullandı.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

“Kasten yaralama maalesef bu şekilde cezalandırılıyor” diye konuşan Günel, “Basit yargılama usulü olması nedeniyle indirimle karşılaşıyorlar. Kişilerin daha öncesinden sabıkası olması nedeniyle hapis cezası aldılar. İtiraz etmezlerse karar kesinleşecek. Saldırının planlı ve organize olduğunu ortaya koymuştuk ancak bu görmezden gelindi” dedi.

Savcılığın yeterli kanıt olmadığını belirttiğini aktaran Günel, sanıklara tazminat davası açacaklarını ve davayı kazanmaları durumunda alacakları tutarı bağışlamayı düşündüklerini söyledi. Günel son olarak şunları belirtti: “İnsanların toplumdaki yerinden dolayı yapılan saldırıların nitelikli bir yaralama dahilinde bir düzenlemede yer alması gerekiyor. Toplumda bu konuda bir cezasızlık algısı oluşmuş durumda.”