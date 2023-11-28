Yazarımız ve muhabirimiz yargılanıyor

Haber Merkezi

KRT TV Programcısı ve BirGün gazetesi yazarı Zafer Arapkirli yarın hâkim karşısına çıkacak. Arapkirli hakkında “6 yaşında kız çocukları evlendirilebilir” diyen bir kişiye hakaret iddiasıyla açılan dava beraatle sonuçlanmıştı. Kararın istinaftan dönmesi üzerine yeniden yargılanmaya başlayan Arapkirli'nun duruşması saat 11.00'de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 32 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Arapkirli davanın başından itibaren çocuk ve kadın haklarını hatırlatıp, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “laiklik” ilkesine atıfta bulunmuş ve “Pedofili” suçunun teşviki anlamına gelecek müşteki görüşlerine tepki göstererek savunma yapmıştı. Arapkirli hakkında ‘Jandarma’da 7 bin FETÖ’cü saptanmış’ içerikli haber paylaşımı nedeniyle Ankara’da açılan davanın duruşmasına da bugün devam edilecek.

VARANK ŞİKAYETÇİ OLDU

BirGün muhabiri İsmail Arı’ya, AKP Milletvekili Mustafa Varank’ın şikâyetiyle "Kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davaya da bugün 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.