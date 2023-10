Yazdığı makaleyi yalanladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Covid-19’un bir ay boyunca kamuoyundan saklandığını ortaya çıkaran makalesinin Google Akademik’ten kaldırılması için Google’a başvurdu. Birinci, başvurusunda “ismim makaleye benden izinsiz konulmuş” diyerek yazarlarından biri olduğu makaleyi yalanladı.

3 Haziran 2020’de Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology (Toplum Tedavi Bilimi ve Klinik Farmakoloji Dergisi) isimli uluslararası bir dergide, yazarlarından biri Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci olan bir makale yayımlandı. Makaleyle birlikte Covid-19’un bir ay boyunca kamuoyundan saklandığının ortaya çıkmasının ardından aralarında makalenin kendisi ve konuyla ilgili haberlerin de yer aldığı paylaşımları 2 Haziran 2023’te erişime engelleten Birinci, makalenin Google Akademik’ten de kaldırılması için eylül ayında Google’a başvurdu.

Free Web Turkey’den Ali Safa Korkut’un haberine göre, Birinci başvurusunda, ilgili makale ve haberleri erişime engellettiğini belirten Birinci, “Google Akademik’te indekslenen ‘Comparison of effectiveness of lincocin and azitro in treatment of covid-19’ başlıklı makalenin yazarları arasında benim ismim de yer alıyor. Ancak ismim, bu makaleye iznim olmadan dahil edilmiştir” dedi.