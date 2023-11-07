YDS ne zaman? 2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YDS ne zaman? İşte 2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda iki sefer YDS/1, YDS/2 olarak gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YDS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YDS ne zaman? İşte 2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri!

2024 YDS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2024 YDS/1 ve YDS/2 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre YDS/1 başvuru tarihi 7-15 Şubat 2024 arası sınav tarihi 24 Mart 2024, YDS/2 başvuru tarihi 17-25 Eylül 2024 arası sınav tarihi 3 Kasım 2024 şeklinde.

YDS ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 YDS/1 ve YDS/2 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YDS/1 başvuru tarihi: 7-15 Şubat 2024 arası

7-15 Şubat 2024 arası YDS/1 sınav tarihi: 24 Mart 2024

24 Mart 2024 YDS/2 başvuru tarihi: 17-25 Eylül 2024 arası

17-25 Eylül 2024 arası YDS/2 sınav tarihi: 3 Kasım 2024

YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

Kimler YDS'ye Girebilir?

YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.