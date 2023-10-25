YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihi

22 Ekim tarihinde gerçekleşen 2023 yılının ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ardından adaylar YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getirdi. Birçok adayın katılımı ile gerçekleşen YDS 2023/2'nin ardından ÖSYM bir açıklamada bulunarak YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihi...

Öğrenci Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 22 Ekim'de birçok adayın katılımı ile gerçekleşmesinin ardından YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. Sınavın ardından ÖSYM bir açıklama yaparak YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihi...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YDS sınav sonuçlarının 7 Kasım Salı günü erişime açılacağını duyurdu.

YDS 2023/2 sonuçları açıklanma tarihi

İngilizce oturumuna 91 bin 149 aday, Arapça oturumuna 5 bin 334 aday, Almanca oturumuna 1938 aday, Fransızca oturumuna 1018 aday ve son olarak Rusça oturumuna ise 793 adayın katıldığı YDS 2023/2 sonuçları 7 Kasım Salı günü açıklanacak.

YDS sınav sonuçları nereden sorgulanır?

YDS sınav sonuçları için adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Sınav sonucu için ÖSYM AİS sistemine giriş yapmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesini kullanabilirler.