Yemek zammı geri çekilsin

Haber Merkezi

Ege Üniversitesi’nde öğrenciler yemek zamlarının geri çekilmesi için rektörlüğe dilekçe verdi. Zamların geri alınması için imza kampanyası başlatan öğrenciler toplanan bin 500’e yakın öğrencinin imzasını, dilekçe ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim etti. İmzaların teslimi öncesinde öğrenciler basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Metin Karakaya, şunları söyledi: "Biz üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz. Üniversitenin rektörü TOGG ile şov yaparken, faturanın öğrencilere kesilmesini kabul etmiyoruz! Üniversite yemekhanesi kâr amacı güden bir işletme, öğrenciler ise müşteri değildir."