Yeneroğlu, Bakan Ersoy'a 'Kanun Hükmü' belgeselini sorusu: Altın Portakal'dan çıkarılması için baskı kuruldu mu?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yönetmen Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılmasına ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdi. Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Bakanlığınızca kayyum atanması ya da başka bir sebeple belgeselin seçkiden çıkarılması için baskı kuruldu mu” diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yönetmen Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, geçmişte de idari makamlar tarafından “Kanun Hükmü” belgeseline benzer şekilde müdahale edilerek belgeselin çekimlerinin önlenmeye çalışıldığını, yapılan bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin kararıyla bu yasaklamanın önüne geçildiğini hatırlattı.

Yeneroğlu, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“Bakanlığınızca kayyum atanması ya da başka bir sebeple belgeselin seçkiden çıkarılması için baskı kuruldu mu?

Bakanlığınızca Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dahil yetkili herhangi bir kişiden ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Seçkisi’nden çıkartılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmuş mudur? Bu taleple birlikte kayyum atanması ya da başka bir sebeple ilgili kişiler üzerinde baskı kurulmuş mudur?

İddia edildiği şekilde belgeselin seçkiden çıkarılmasına ilişkin bir talepte bulunduysanız, buna ilişkin hukuki gerekçeniz nedir?

'Kanun Hükmü' belgeseli hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline hükmettiği karar yok sayılarak belgeselin seçkiden çıkarılmasını ifade ve sanat özgürlüğü ile bağdaştırıyor musunuz?”