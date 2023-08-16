Yeni araştırma: Buzadam Ötzi, Anadolu'dan geldi; koyu tenli ve keldi

Almanya'da Max Planck Antropoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en ünlü mumyası buz adam Ötzi'nin ataları Anadolu'dan geldi.

Almanya'da Max Planck Antropoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en ünlü mumyası buz adam Ötzi'nin ataları Anadolu'dan geldi.

İtalya'daki Eurac Mumya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen yeni çalışmada, ünlü mumyanın genom analizleri yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre beş bin yaşından büyük olan Ötzi sanılanın aksine daha koyu bir tene sahipti. Ötzi'nin ayrıca 'kel olduğu' olduğu sonucuna varıldı.

Euronews'in haberine göre; Eurac Enstitüsü'nden raporun eş yazarı Albert Zink, analizleri yapılan genlerinin kelliğe yatkınlık gösterdiğini ve bunun da "yaşı 45 civarında olan mumyada neredeyse hiç saç bulunmadığı" sonucunu ortaya çıkardığını belirtiyor.

Araştırmacılar, 2012'de çözülen genom şifresini gelişmiş dizileme yöntemleriyle daha da ileri boyuta taşımıştı. Araştırmacılara göre Ötzi, Avrupalı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, Anadolu'dan göç eden ilk çiftçilerle alışılmadık derecede yüksek bir genetik yüzdeye sahip.

Çalışmada mumyanın derisinin, sanılanın aksine, buzda kaldığı için koyulaşmadığını da gören araştırmacılar, bunun "Ötzi'nin orijinal ten rengi" olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

ANADOLU'DAN GELDİ

Max Planck'ta araştırmacı olan ve çalışmanın eş yazarı Johannes Krause, "Ötzi'nin yeni genomunda Doğu Avrupalı bozkır çobanlarından hiçbir iz bulamamak bizi çok şaşırttı ve avcı-toplayıcı genlerin oranı da çok düşük" diyor.

Krause, "Genetik olarak, atalarının doğrudan Anadolu'dan geldiği görülüyor" diye ekliyor.

Ötzi 1991 yılında İtalyan Alplerindeki bir buzulda keşfedildi.

O zamandan beri bilim insanları, en modern teknikleri kullanarak, keşfi büyük yankı yaratan Ötzi'nin hayat izini sürmeye devam ediyor.

Mevcut bilgilere göre boyu 1.60 metrenin biraz altında olan Ötzi, yaklaşık 50 kg ağırlığındaydı ve bir okla öldürülmüştü.

Çalışmalara göre Ötzi'nin ölmeden önceki son yemeği büyük olasılıkla kurutulmuş dağ keçisi etiydi.

Mumya, Bolzano'daki Alto Adige Arkeoloji Müzesi'nde soğuk bir odada muhafaza ediliyor.