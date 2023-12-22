Yeni asgari ücrette sona doğru: Rakamın hafta başında açıklanması bekleniyor

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. İşçi ve işveren tarafının görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından hafta başında açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

TÜRK-İŞ, TOPU PATRONA ATMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık2ta gerçekleştirmiş, toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sendika olarak bir teklifte bulunmayacaklarını söylemişti.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:



• Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

• Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

• Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

• Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

• Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.