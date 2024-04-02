Yeni Beyoğlu Belediye Başkanı, tebrik çiçeği yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış istedi

Yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, sosyal medyadan "Ancak sizlerden ricam çiçek göndermek yerine; MEHMETÇİK VAKFI, ÇYDD, LÖSEV, TEMA, TEV, ALİKEV’e yapacağınız bağışlar bizleri daha mutlu edecek" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin kalelerinden olan Beyoğlu'nda seçimi kazanan CHP'nin adayı İnan Güney, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Güney, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda tebrik çiçeği yerine sivil toplum örgütlerine bağış istedi.

İnan Güney, şunları söyledi:

"Değerli dostlarım, tebrik mesajlarınız için yürekten teşekkür ederim.

Ancak sizlerden ricam çiçek göndermek yerine; MEHMETÇİK VAKFI, ÇYDD, LÖSEV, TEMA, TEV, ALİKEV’e yapacağınız bağışlar bizleri daha mutlu edecek.

Dayanışmamızı güçlendirecek."