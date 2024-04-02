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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Yeni Beyoğlu Belediye Başkanı, tebrik çiçeği yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış istedi

Yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, sosyal medyadan "Ancak sizlerden ricam çiçek göndermek yerine; MEHMETÇİK VAKFI, ÇYDD, LÖSEV, TEMA, TEV, ALİKEV’e yapacağınız bağışlar bizleri daha mutlu edecek" dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 02.04.2024 15:43
  • Giriş: 02.04.2024 15:43
  • Güncelleme: 02.04.2024 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Beyoğlu Belediye Başkanı, tebrik çiçeği yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış istedi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin kalelerinden olan Beyoğlu'nda seçimi kazanan CHP'nin adayı İnan Güney, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Güney, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda tebrik çiçeği yerine sivil toplum örgütlerine bağış istedi.

İnan Güney, şunları söyledi:

"Değerli dostlarım, tebrik mesajlarınız için yürekten teşekkür ederim. 

Ancak sizlerden ricam çiçek göndermek yerine; MEHMETÇİK VAKFI, ÇYDD, LÖSEV, TEMA, TEV, ALİKEV’e yapacağınız bağışlar bizleri daha mutlu edecek.

Dayanışmamızı güçlendirecek."

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