Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak.

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.