Yeni krize çözüm arayışı: Türkiye ile Yunanistan’dan ‘Güven Artırıcı Önlemler’ toplantısı

Türkiye ve Yunanistan heyetleri, Ankara’da ‘Güven Artırıcı Önlemler’ toplantısı yapacak. Yunan basınına göre toplantıya her iki ülkeden üst düzey silahlı kuvvetler görevlisi yer alacak.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yumuşama dönemi Atina’nın Ege Denizi’nde ilan edeceğini duyurduğu ‘deniz parkı’ projesiyle yeniden bozulma sinyali vermişti. Yunanistan ile Türkiye’den yapılan karşılıklı açıklamalarda her iki ülke de birbirlerini ‘çevre istismarı’ yapmakla suçladı. İki ülkeden yumuşamanın sürmesine yönelik çağrılar da yapılmıştı.

ANKARA’DA TOPLANTI

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, iki ülkeden üst düzey silahlı kuvvetler görevlilerinin de yer alacağı bir toplantının yapılacağını duyurdu. Buna göre Yunan ve Türk heyetleri Pazartesi günü Atina Savunma Bakanlığı'nda Güven Arttırıcı Önlemler konusunda bir toplantı yapacak. Heyetlere Yunanistan Büyükelçisi Theocharis Lalacos ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Gazete, toplantının tarihine ilişkinse herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Güven Artırıcı Önlemler toplantıları serisinin bir önceki oturumu 13 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşti.