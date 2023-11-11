Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yeni Şafak, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren 9 AYM üyesini, fotoğraflarıyla birlikte hedef gösterdi.

Medya
  • 11.11.2023 09:31
  • Giriş: 11.11.2023 09:31
  • Güncelleme: 11.11.2023 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Şafak, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi

Yandaş Yeni Şafak, bu sefer de Gezi Davası'nda hapis cezasına mahkum edilerek cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'dan yana taraf olup AYM'yi eleştirmesi üzerine harekete geçen gazete, 9 AYM üyesini, fotoğraflarıyla birlikte hedef gösterdi.

Yeni Şafak'ın metninde, hedef gösterilen AYM üyelerinin "aday olup seçilseler Fethullah Gülen veya Murat Karayılan'a da dokunulmazlık verecekleri" öne sürüldü.

Ancak milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayıyla mümkün olabildiği, Can Atalay'ın bu onayla aday olup milletvekili seçildiği bilgisi verilmedi.

AYM’nin Can Atalay kararını tanımamıştı: Tepkilerin odağındaki Yargıtaydan açıklama
CHP’den Meclis’te "Can Atalay" nöbeti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 