Yeni Trabzon Valisi'nin ismi, sosyal medyada gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 57 ilin valisi değişti. Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Trabzon'un yeni valisinin isminin eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması sosyal medyada gündem oldu.

AAKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 vali mülkiye başmüfettişi olarak atandı.

Alınan karara göre; İzmir Valisi Süleyman Elban, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD'ın Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım da, Trabzon'un yeni valisi oldu.

Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım'ın isminin, eski Fenerbahçe Başkanı ile aynı olması da sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları;

• "Aziz Yıldırım Trabzon Valisi olmuş :)"

• "Hakaten Aziz Yıldırım Trabzon'un valisi oldu sandım. Trabzon o vizyonu kaldıramazdı"

• "Sayın vali Trabzonspor papara Parkta Aziz Yıldırım a yapılacak kötü tezahüratları üzerinize alınma sakın"

• "Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım olmuş. İlginç bir eşleşme olmuş."