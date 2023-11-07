Yeni Ülke Dergisi’nden Cumhuriyet Sempozyumu

Kültür Sanat Servisi

Yayın hayatında 3 seneyi geride bırakacak olan fikir dergisi Yeni Ülke, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla İstanbul’da bir sempozyum düzenledi. “Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyetçidir” başlığıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Yeni Ülke Genel Yayın Yönetmeni Dr. Levent İncedere gerçekleştirdi.

İncedere konuşmasında “Solun, sosyalistlerin cumhuriyet konusundaki sözlerini daha güçlü ifade etmeleri, daha yaygın ifade etmeleri gereken bir dönemdeyiz. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma konusunda en ferah olanlar sosyalistlerdir” dedi.

Sempozyumdaki oturumlara konuşmacı olarak Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Barış Zeren, Ekim İsmi, Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı Prof. Dr. Şule Özsoy, Kurtuluş Kılçer, Dr. Semiha Günal, Prof. Dr. İzzeddin Önder, Işık Kansu, Bilgütay Hakkı Durna katıldı.