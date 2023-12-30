Yeni yılda benzin ve motorine büyük zam bekleniyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 3 lira ÖTV zammı bekleniyor.

Yeni yıla sayılı gün kala Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları merak ediliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ile motorin fiyatları takip edilirken, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü motorin ve benzine 3 lira ÖTV zammı bekleniyor.

Son olarak 20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul

• Benzin: 34,45 TL

• Motorin: 37.15 TL

Ankara

• Benzin fiyatı: 35,17 TL

• Motorin fiyatı: 37,77 TL

İzmir

• Benzin fiyatı: 35,36 TL

• Motorin fiyatı: 38,02 TL

Kaynak: ekonomim.com