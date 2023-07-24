Yeni Zelanda'da alkollü araç kullanırken kaza yapan bakan istifa etti

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor.

39 yaşındaki Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, bir araba kazası sonrası gözaltına alınması ve alkollü olduğunun ortaya çıkması sonrası istifa etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor. Meydana gelen kazada ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Gözaltına alındıktan sonra polis karakoluna götürülen ve dört saat karakolda tutulan Allan daha sonra serbest bırakıldı. Allan, ileriki bir tarihte mahkemeye çıkacak.

Daha önce de başka bakanlık görevlerinde bulunan Allan, parlamentodaki görevine devam edecek.