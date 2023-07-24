Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yeni Zelanda'da alkollü araç kullanırken kaza yapan bakan istifa etti

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor.

Dünya
  • 24.07.2023 10:26
  • Giriş: 24.07.2023 10:26
  • Güncelleme: 24.07.2023 10:32
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Yeni Zelanda'da alkollü araç kullanırken kaza yapan bakan istifa etti

39 yaşındaki Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, bir araba kazası sonrası gözaltına alınması ve alkollü olduğunun ortaya çıkması sonrası istifa etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor. Meydana gelen kazada ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Gözaltına alındıktan sonra polis karakoluna götürülen ve dört saat karakolda tutulan Allan daha sonra serbest bırakıldı. Allan, ileriki bir tarihte mahkemeye çıkacak.

Daha önce de başka bakanlık görevlerinde bulunan Allan, parlamentodaki görevine devam edecek.

İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, Gökhan Günaydının MYK toplantılarına katılmasını yasakladı
BirGün'e Abone Ol