İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların yaptığı zoom görüşmesi kaydının ortaya çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladığını ancak Günaydın'ın bu karara uymayacağını yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yapılan zoom görüşmesine katılan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladığını ancak Günaydın'ın bu karara uymayacağını yazdı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun kararını Özgür Özel'e söylediğini ve Özel'in de Günaydın'a bu kararı bildirdiğini kaydetti.

Saymaz'ın konuyla ilgili anlattıkları şöyle:

"Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor. MYK toplantısında Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor."