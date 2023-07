Çok yazık ettiniz ve yazık ediyorsunuz!

Geniş halk kesimleri tarihin en büyük buhranını yaşıyor. Dünyada tüm fay hatları hareketli, Bölge barut fıçısı. Başta CHP olmak üzere Meclis muhalefeti ise farklı bir coğrafyada hatta yüzyılda yaşıyor gibi. Yazık…

AKP 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldiğinde toplumun çok az kesimi bu kadar uzun ve karanlık bir iktidar sürecini öngörüyordu. Sistemi sil baştan kuran, Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını yok eden, adım adım tüm toplumsal hayatta gericiliği yukarıdan aşağıya inşa eden, uzun ve karanlık bir iktidar döneminde yaşamaya devam ediyoruz.



Bu madalyonun bir yüzü. Diğer tarafı aydınlık ve umut dolu. Emperyalistlerin desteğini de arkasına alan iktidar tüm devlet gücüyle saldırsa da karşısında her defasında milyonların ifadesini bulan geniş bir halk muhalefetini buldu. Tavizsiz, bedel ödemeye hazır muhalefet, AKP ve yandaşlarına ülkeyi teslim etmemekte kararlı. Bu süreç içerisinde birleşti, biriktirdi, sokağa çıktı, itiraz etti. Hatta haksız hileli seçimlerde bile kafa tuttu.

Bugün hâlâ özgür ve demokratik ülke umudu varsa bunu bu uğurda ölenlere, cezaevlerine girenlere, işinden olanlara, sürgün edilenlere kısaca direnenlere borçluyuz. Bu direnç öyle bir noktaya geldi ki 14 Mayıs seçimlerinde rejimi sandıkta değiştirme şansını bile yaratabildi.



NE YAPIYORSUNUZ?



Kişisel, grupsal çıkarlar, sen-ben kavgası, vekil sayısı gibi aritmetik hesap içine düşen ve en başta da politikasız yürüyen ittifaklar bu olanağı heba etti. Bunu el birliği ile yaptılar. Üstelik kazanacaklarına o kadar inandılar ve inandırdılar ki itirazı olanın lafı ağzına tıkandı. Aman provokasyon olur, aman bu seçim o seçim değil diyerek, tüm mücadele birikimini heba etme pahasına milyonları eve kilitlediler. Bunu en başta CHP ve 6’lı Masa yaptı.



Seçim bitti. Beş yıl daha AKP iktidarda ve Saray rejimi devam edecek. Önce bu durum kabul edilmeli ve bu ceberut rejime karşı nasıl bir mücadele verilmeli ona kafa yorulmalı. Yapılıyor mu? Tabi ki hayır. Saray rejimine karşı mücadele edenleri terkedilmiş hissettiren duygu seçimi kaybetmek değil. Meclisteki muhalefet partilerin vurdumduymazlığı. İktidara geliyoruz diye yeri göğü inleten 6’lı Masa birbirine düşmüş suçlu arıyor. Birbirlerine laf çakma yarışında. Seçim taktiğinden, İyi Parti’nin kongresine ve ardından devam eden tutuma, 6’lı Masa’nın muhafazakar partilerinin açıklamalarına kadar her biri ayrı tartışmayı hak eden başlıklar var. Ama bugünlerde CHP için ayrı bir başlık açmak ihtiyaç oldu. CHP’de yaşananlar sadece parti örgütünü hatta parti seçmeniyle sınırlı kalsa bu kadar üzerine düşünmeye gerek kalmayacaktı. Depremin merkezi CHP olsa da etkileri toplumsal muhalefetin farklı alanlarına ve medyaya kadar uzanan geniş coğrafyada hissediliyor olması meseleyi daha önemli kılıyor. Muhalefet cephesinin en kitlesel ve bir anlamda gövdesi sayılabilecek bir partiden bahsediyoruz. Seçimde belirleyici olan partinin eğilimi ve yaklaşımı kuşkusuz sadece örgütü içinde değil örgütlü örgütsüz tüm kesimlerde etki yaratma potansiyeli taşıyor. Nitekim öyle de oldu.



ERDOĞAN’I MUTLU ETTİLER



Son birkaç haftadır CHP ve 6’lı Masa etrafında dönen gelişmeler aldığı kararlarla tarihinin en zor dönemini yaşamaya aday iktidar için bulunmaz bir fırsat yarattı. Halktan ve halkın sorunlarından kopuk, iktidarı bırakıp birbirleri ile uğraşan muhalefet Erdoğan’ın hayallerinin bile ötesinde.



Muhalefet partileri yönetenlerin, ileri gelenlerin halka yapabileceği en büyük kötülük kişisel ikbal ve koltuk peşinde koşmaktır. Bugün başta CHP içinde yaşananlar olmak üzere Meclis’in görüntüsü tamamen bu.



HALK BİR YOL BULACAK



Aynı cephede hatta aynı partide olsanız bile büyük yenilgilerde sonra farklı tutum alışlar fikirler olur. CHP’de yaşananları bu kategoride değerlendirmek mümkün değil. Şu ana kadar değişim diyenler dahil olmak üzere farklı olarak ifade edilen fikir yok. Bununla birlikte CHP genel merkezinin tutumuna bakarak farklı bir fikrin ifade edilme zemininin olup olmadığı da çok tartışılmalı. Düşman ya da hain ilan edilmek partide an meselesi. Şu anda Meclis çatısı altında bulanan muhalefet partilerinin seçim boyunca izledikleri yol ve yöntemle ülkeye, halka çok yazık ettikleri, önemli bir olanağı elbirliği ile heba ettikleri açık. İşin kötüsü seçimden sonra da kötülük yapmaya devam ediyorlar. Her koşulda destek veren halka karşı sorumlu davranmak bir yana ortaya çıkan fotoğraf ikbal ve koltuk peşinde bir gurup siyaset erbabının varlığı. Her türlü niyetten bağımsız görüntü bu.

Meclis muhalefeti kendine çeki düzen vermezse ülke daha çok acı çekecek bu eziyet daha uzun sürecek. Ama şurası kesin ki 21 yıldır direnenler eninde sonunda bu zorbalığa son verecek bir yol bulacaktır. Ve elbette ki bu zorba iktidarın işini kolaylaştıran muhalefeti de unutmayacaktır. Tüm bu yaşananların tek olumlu yanı sandığın tek çözüm yolu, Meclis performansının tek muhalefet etme biçimi, politikasız ortaklığın yegane kurtuluş olduğu balonun patlaması. Son iki ay yaşananlar ve ülke dinamikleri gösterdi ki toplumsal muhalefet güçleri Cumhur İttifakının yeni Türkiye rüyasına teslim olmayacak. CHP başta olmak üzere diğer Meclis muhalefetinin de tek seçeneği bu duyguya ortak olup mücadele içinde değişmek ya da yenilenmek.