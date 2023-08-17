Yeni Zelanda polisi, FIFA Başkanı Infantino'ya polis koruması vermedi

Yeni Zelanda’da polis, FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları için ülkeye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya polis koruması vermedi. Polis, bunun ‘operasyonel bir konu’ olduğunu belirtti.

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Futbol Dünya Kupası 2023 maçları için Yeni Zelanda’ya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya polis koruması verilmedi.

Dünya basınında talebin, FIFA tarafından yapıldığı ancak Yeni Zelanda polisinin bu talebi reddettiği yansıdı. Yeni Zelanda polisi medya ekibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yeni Zelanda Polisi bir talep almış ve bu talep, standart yürütme prosedürlere göre değerlendirildikten sonra reddedilmiştir. Bu operasyonel bir meseledir ve daha fazla yorum yapmayacağız.”

Öte yandan FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesabından Auckland'daki maç sırasında video paylaşarak ev sahipliği için Yeni Zelanda'ya teşekkür etti.